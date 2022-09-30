أعلن نادي بريست الفرنسي أمس فسخ عقد مهاجمه الجزائري الدولي يوسف بلايلي بناء على طلب من اللاعب لعدم شعوره بالراحة في صفوف الفريق.



وكان بلايلي (30 عاما) انتقل الى صفوف بريست قادما من نادي قطر القطري في يناير الماضي وقام النادي بتجديد عقده حتى يونيو عام 2023.



وأصدر بريست بيانا جاء فيه «لم يكن يوسف يشعر بالراحة بشكل يومي لاسيما في ظل ابتعاده عن عائلته وكان من الصعب عليه ان يستمر في هذا الطريق». وتابع «من اجل استعادة توازنه وخير المجموعة، قررنا ان نضع حدا للعقد الذي يربط بيننا»، نافيا الاتهامات التي وردت في الصحف المحلية في الأيام الأخيرة، معتبرة انها «مسائل شخصية».



وذكرت تقارير صحافية ان بلايلي ترك أضرارا بقيمة تراوح بين 30 و50 الف يورو في المنزل الذي كان يستأجره الموسم الماضي، وكان يتأخر عن التمارين كما انه لم يظهر المستوى الفني المطلوب، بالإضافة إلى رفضه التقاط الصورة التذكارية مع فريقه مطلع الموسم الحالي.



ورد بلايلي على الاتهام الأخير بنشر على حسابه على «انستغرام» وصفة طبية تؤكد اصابته في اليوم ذاته من التقاط صورة الفريق الرسمية.



وحل بلايلي في صفوف بريست ليسد الفراغ الذي تركه رحيل رومان لوفيفر الى ليون في ثاني تجربة له في الدوري الفرنسي بعد أولى مع انجيه في خريف عام 2017.



وبعد فترة تأقلم وجيزة، أنهى بلايلي الموسم بقوة بتسجيله ثلاثة اهداف في آخر خمس مباريات لفريقه، بيد ان بداية الموسم الحالي لم تكن جيدة بالنسبة اليه حيث اكتفى بتمريرتين حاسمتين في اغسطس.