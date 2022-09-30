اعتبر مدرب باريس سان جرمان كريستوف غالتييه ان مهاجمه الفذ كيليان مبابي «أكثر تقييدا» في صفوف فريقه منه في منتخب فرنسا.



وكان مبابي ألمح الى ذلك عقب مباراة منتخب بلاده ضد النمسا الأسبوع الماضي، عندما اعتبر انه يملك هامشا من الحرية اكبر في صفوف فرنسا، مشيرا الى انه مع الأخير «يطلب منه القيام بأشياء مختلفة» الى جانب اوليفييه جيرو في ظل غياب كريم بنزيمة بداعي الاصابة.



وقال غالتييه في مؤتمر صحافي امس «تحليله صائب. فهو ليس في التركيبة ذاتها التي يتواجد فيها في صفوف منتخب فرنسا». وأضاف «بالتأكيد في سان جرمان هو أكثر تقييدا في المقدمة، نظرا لنوعية اللاعبين التي نملك، لكني لا أعتقد انه يحصل على حرية اقل».



وشرح غالتييه ذلك بعدم وجود رأس حربة كلاسيكي في صفوف سان جرمان وبالتالي بات مبابي يشغل هذا المركز يعاونه النجمان الارجنتيني ليونيل ميسي على اليمين والبرازيلي نيمار على اليسار.



واضاف غالتييه «كنا متأكدين من حاجتنا الى لاعب رابع (مهاجم) مع ميزات مختلفة ليكون لدينا المزيد من الحلول والخيارات. لكن هذا النوع من اللاعب لم يصل، للأسف هذه هي الحال»، وتابع «يملك مبابي هذا النوع من اللاعبين في صفوف منتخب فرنسا بشخص اوليفييه جيرو. ليس لدينا هذا النوع لكن انواع مختلفة».