ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة وفي طريقها لتسجيل أول مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من الانخفاض، إذ عززت مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي من الطلب على المعدن الثمين بإعتباره ملاذا آمنا.

وأكدت "ماري دالي" رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أثناء تصريحات معدة لجامعة بويز على أهمية تجنب البنك المركزي للركود الاقتصادي مع التزامه بخفض معدلات التضخم، قائلة: "لا يبدو أن الظروف تبرر إحداث ركود اقتصادي عميق، كما أنه ليس أمرًا ضرورياً لتحقيق أهدافنا".

وينتظر المستثمرون صدور قراءة كل من مؤشر الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، من أجل الحصول على المزيد من الدلائل بشأن التضخم.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.72% إلى 1680.90 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.69% إلى 1672.31 دولار للأوقية، مرتفعًا بنسبة 1.73% خلال هذا الأسبوع حتى الآن.

وزادت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 2.26% عند 19.13 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري 1.12% عند 874.38 دولار، وصعد سعر البلاديوم 1.15% إلى 2226.65 دولار.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - بنسبة طفيفة 0.15% إلى 111.59 نقطة.



