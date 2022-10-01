يستمتع الطفل ليام حداد، البالغ من العمر عامين والمعروف لدى متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي باسم الشيف بوبو، بالطهي كثيرا، حسبما قالت والدته سيبال حداد لرويترز من منزلهما في جبل لبنان.

يظهر كل من ليام وسيبال معا وهما يعدان الوصفات في مقاطع فيديو على حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "ماما دي بوبو" لآلاف المتابعين على إنستجرام وأكثر من مليون متابع على تطبيق تيك توك.

قالت سيبال إنها دائما ما كانت تعتبر الطبخ شكلا من أشكال العلاج. وعندما كان عمر ليام مجرد بضعة أشهر، دشنت صفحتها الخاصة المتعلقة بالطعام والوصفات على وسائل التواصل الاجتماعي لكن مع انشغالها توقفت.

وأضافت "بالنسبة لي الطبخ هو علاج فبمجرد إنه أنا أفوت أطبخ وبلش أتحرك بالمطبخ، هيدا الشيء بالنسبة لي بيريحني كتير".

وتابعت سيبال "لما اكتشفت إنه ليام كتير بيحب يطبخ وصار عنده هذا النشاط مبسوط فيها أكتر، قررت إنه أرجع على التصوير ونرجع نصور مع بعضنا هذه المرة لحتى الناس كمان تتعرف عليه وكمان نشارك يومياتنا المضحكة بالمطبخ".

يقوم الثنائي أحيانا بإعادة تقديم وصفات شهيرة للأطعمة والمشروبات وتقييمها، كما يقدمان وصفاتهما سهلة الإعداد في أحيان أخرى.

وأشارت الأم البالغة من العمر 32 عاما إلى أنها لم تتوقع أبدا أن يؤدي تصوير مقاطع الفيديو التي كان الهدف منها هو "جمع الذكريات" إلى جعل ابنها الأكبر ليام ذائع الصيت.

وحصلت مقاطع فيديو "ماما دي بوبو" على تيك توك على أكثر من عشرة ملايين إعجاب.