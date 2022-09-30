كشفت دراسة طبية حديثة، أجريت في كلية الطب جامعة "شيكاجو" الأمريكية، أن العلاج بواسطة مكملات حمض الفوليك يسهم في خفض مخاطر الإقدام على الانتحار.

واستخدمت الدراسة الحالية - التي نشرت نتائجها في عدد سبتمبر من مجلة "جاما للطب النفسي" الطبية - بيانات من مطالبات التأمين الصحي لأكثر من 866,586 مريضًا، وبحثت العلاقة بين علاج حمض الفوليك ومحاولات الانتحار على مدار عامين.

وشدد الباحثون - في ختام دراستهم - على أن "حمض الفوليك" هو استراتيجية آمنة وغير مكلفة ومتاحة على نطاق واسع لمنع الانتحار، والمساعدة في إنقاذ الآلاف من الأرواح .

ويعد "الانتحار" أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة، في الوقت الحاضر، حيث انتحر أكثر من 45,000 شخص، في عام 2020، فأوصى الخبراء بالعديد من الاستراتيجيات العلاجية لتقليل الانتحار، بما في ذلك العلاج النفسي، والدعم الاقتصادي، والأدوية مثل مضادات الاكتئاب.