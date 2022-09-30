أعلنت منصة "باينانس" لتداول العملات المشفرة عن تطوير برنامج خاص سيركز على تدريب ضباط إنفاذ القانون على فهم الفروق الدقيقة في عالم التشفير؛ مما سيساعدهم على حل القضايا المتعلقة بقطاع الأصول الرقمية.

ونقل موقع "جادجتس 360" التقني، أن منصة "باينانس" ستقوم، تحت مظلة هذه المبادرة التي تحمل اسم "البرنامج العالمي للتدريب على إنفاذ القانون"، بربط ضباط الشرطة في أجزاء مختلفة من العالم بمتخصصي الشبكة العنكبوتية الثالثة المهرة الذين سيديرون تدريبات حول طرق مكافحة جرائم التشفير المحتملة بالإضافة إلى طرق معالجة ما بعد ذلك.

وتأتي هذه الخطوة من منصة "باينانس" -ومقرها جزر كايمان- على خلفية عمليات الاحتيال والقرصنة على العملات المشفرة التي تنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، صرح قال تيجران جامبريان، الرئيس العالمي للاستخبارات والتحقيقات في منصة "باينانس" في بيان رسمي: "نظرًا لأن المزيد من المنظمين ووكالات إنفاذ القانون العامة وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص يدققون عن كثب في العملات المشفرة، فإننا نشهد زيادة في الطلب على التدريب للمساعدة في التثقيف بشأن جرائم التشفير ومكافحتها. ولتلبية هذا الطلب، عززنا فريقنا لإجراء المزيد من التدريب والعمل جنبًا إلى جنب مع المنظمين في جميع أنحاء العالم".