ذكرت شبكة "سي إن إن" الامريكية، أن شركة "آبل" الأمريكية حذفت تطبيق /VK/ الروسي الشهير من متجر التطبيقات الخاصة بها.

وأوضحت "سي إن إن" أن /VK/، هي أشهر شبكة اجتماعية روسية مع مئات الملايين من التنزيلات، وتمت إزالة تطبيقاتها من متجر تطبيقات /آب ستور/ لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، بقرار من شركة "آبل".

وتعطي "آبل" نفسها الحق في حذف أي تطبيق من متجرها الرسمي "آب ستور".

ومن جانبها، أكدت الشركة الروسية، في بيان صحفي، أنه تم حظر بعض تطبيقات /VK / بواسطة "آبل"، وأنها ستستمر في تطوير ودعم تطبيقات نظام تشغيل /iOS/ لمستخدمي آيفون.