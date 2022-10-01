المرحلة الثانية من تنفيذ القرار تبدأ من مطلع يناير 2026 حتى نهاية ديسمبر 2030

السماح بتركيب الشواحن في المنشآت التجارية والاستثمارية ومحطات الوقود والسكن الخاص

السماح بتركيب الشواحن ذات التيار المتردد في السكن الخاص بحيث لا تزيد قدرة الحمل الكهربائي على 22KW

عدم تركيب معدات شحن المركبات بالقرب من مصادر المياه أو بشكل يعيق الحركة المرورية

منع استخدام الشواحن الكهربائية لأغراض تجارية دون ترخيص من «الكهرباء» وفقاً للشروط والضوابط

أصدر وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى قرارا بشأن المواصفات الفنية والقواعد المنظمة لضوابط استخدام شواحن المركبات الكهربائية.



وجاء في القرار:



مادة أولى



في شأن تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:



- شاحن المركبة الكهربائية ذو التيار المتردد AC: نظام لنقل الطاقة إلى المركبة الكهربائية باستخدام التيار المتردد، حيث يعتمد على المحول المدمج بالمركبة الكهربائية لتحويل الطاقة وتخزينها.



- شاحن المركبة الكهربائية ذو التيار الثابت DC: نظام لنقل الطاقة إلى المركبة الكهربائية باستخدام التيار المستمر، وذلك بعد تحويلها من خلال محول خارجي.



- نظام تخزين الطاقة القابل للشحن Rechargeable Power Storage System - نظام تخزين الطاقة الكهروكيميائية وهي عبارة عن بطاريات قابلة للتفريغ وإعادة الشحن.



- مطار الطاقة الكهربائية Electric Power Train: الدائرة الكهربائية التي تشمل نظام تخزين الطاقة القابل للشحن، ونظام تحويل الطاقة الكهربائية، والمحولات الإلكترونية، والضفائر الكهربائية والموصلات المرتبطة بها، ونظام الربط الخاص بشحن نظام تخزين الطاقة القابل للشحن.



- نظام شحن المركبات الكهربائية: Electric Vehicle ChargingSystem نظام يعمل على إمداد المركبة الكهربائية بالتيار المستمر DC OUTPUT، لغرض إعادة شحن بطاريات المركبات الكهربائية.



- موصل المركبة الكهربائية Electric Vehicle Connector: أداة تعمل على إنشاء اتصال كهربائي بالمركبة الكهربائية عن طريق تثبيتها في مدخل شحن السيارة الكهربائية.



- كابل ربط المركبة الكهربائية Electric Vehicle Charger Cable: كابل (Cable) ربط ما بين الموصل والشاحن الكهربائي لنقل الطاقة والمعلومات.



- مدخل شحن المركبة الكهربائية Electric Vehicle Inlet: جهاز على المركبة الكهربائية، يدخل فيه موصل الشاحن الكهربائي لنقل الطاقة وتبادل المعلومات، ويعتبر مدخل شحن المركبة الكهربائية جزءا من المركبة الكهربائية وليس جزءا من معدات الإمداد بالكهرباء.



- بطارية التخزين للمركبة الكهربائية Electric Vehicle Storage Battery: بطارية تتكون من خلية أو أكثر من الخلايا القابلة لإعادة الشحن.

مادة ثانية



يتم تنفيذ هذا القرار على مرحلتين:



- المرحلة الأولى تبدأ من تاريخ سريان هذا القرار ويعمل به حتى تاريخ 2025/12/31.



- المرحلة الثانية تبدأ من تاريخ 2026/1/1 حتى تاريخ 2030/12/31.

مادة ثالثة



يسمح بتركيب شواحن المركبات الكهربائية في المواقع التالية ووفقا لما تسمح به الأنظمة المعمول بها في الجهات ذات العلاقة:



- المنشآت والمؤسسات والهيئات الحكومية.



- المنشآت التجارية.

- المنشآت الاستثمارية.

- المباني الإدارية في المنشآت الصناعية.

- محطات تعبئة الوقود.

- السكن الخاص.

- الطرق السريعة والشوارع الرئيسية.

مادة رابعة



يتم تركيب شواحن المركبات الكهربائية وفقا لما يلي:



في السكن الخاص: يسمح بتركيب شواحن المركبات الكهربائية ذات التيار المتردد بحيث لا تزيد قدرة الحمل الكهربائي للشاحن الواحد على 22KW.



في القطاعات الأخرى: يسمح بتركيب شواحن المركبات الكهربائية ذات تيار متردد (AC) و/ أو التيار الثابت (DC).

مادة خامسة



يشترط لتركيب شواحن المركبات الكهربائية لجميع المرافق تقديم طلب تركيب شاحن لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية بالوزارة كما هو متبع في إجراءات إيصال أو تقوية التيار الكهربائي.

مادة سادسة



يجب الالتزام بالاشتراطات العامة والمتطلبات اللازمة لتركيب وتشغيل شواحن المركبات الكهربائية حسب ما هو موضح في ملحق (أ) الاشتراطات العامة لتركيب الشواحن الكهربائية ومتطلبات السلامة.

مادة سابعة



يتم الالتزام بالمواصفات الفنية عند تركيب الشواحن الكهربائية حسب ما هو موضح في ملحق (ب) المواصفات الفنية والمعايير القياسية للربط على الشبكة الكهربائية.

مادة ثامنة



يتم احتساب تعرفة استهلاك الكهرباء لشواحن المركبات الكهربائية طبقا للتعرفة المقررة بالقانون رقم 2016/20 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 28 لسنة 2017 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء حسب نوع النشاط، على أن تتم إعادة النظر في التعرفة في المرحلة الثانية من تطبيق هذا القرار، ويحظر إعادة بيع الكهرباء بتعرفة تزيد على التعرفة المقررة قانونا.

مادة تاسعة



تختص إدارة التصميم والإشراف بقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية بتلقي طلبات اعتماد موديلات وأنواع الشواحن الكهربائية للمركبات وتحديد مطابقتها مع المواصفات الفنية الواردة في وثيقة الاستراتيجيات والقواعد المنظمة لشواحن المركبات الكهربائية وكذلك المواصفات الفنية والمعايير القياسية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة في الدولة.

مادة عاشرة



يسري تطبيق هذا القرار بعد مرور 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاشتراطات العامة لتركيب الشواحن الكهربائية ومتطلبات السلامة



٭ يجب أخذ مسافات الأمان بمواقع معدات الشحن كأماكن توقف عجلات المركبة والارتدادات والأرصفة المحيطة بها، وذلك لتجنب اصطدام المركبات بمعدات الشواحن من قبل مزود الخدمة.



٭ الالتزام بعدم تركيب معدات شحن المركبات بالقرب من مصادر المياه مثل (نافورة، بركة، رشاش ماء، إلخ...).



٭ يجب تركيب معدات الشحن في أماكن تتوافر فيها الإنارة.



٭ يجب تركيب معدات الشحن بشريطة عدم إعاقة الحركة المرورية.



٭ يلتزم مزود الخدمة بتوفير مظلات في الأماكن المخصصة لشحن المركبات الكهربائية والمعدات التابعة لها.



٭ يجب أن تكون أبعاد وارتفاع الشاحن لا تعيق الحركة المرورية أو تعيق حركة الأشخاص ذوي الهمم.



٭ يجب عمل قاعدة خرسانية للشاحن الكهربائي لا يقل ارتفاعها عن 25 سم عن السطح المراد تركيب الشاحن عليه.



٭ يجب الالتزام بالاشتراطات العامة وإرشادات الأمن والسلامة لقوة الإطفاء العام والإدارة العامة للدفاع المدني.



٭ لا يسمح بتركيب شواحن المركبات الكهربائية ذات التيار الثابت DC CHARGING STATION في السكن الخاص والحيازات الزراعية في المرحلة الأولى.





٭ يجب اتباع معايير الأمن والسلامة المذكورة، وفي حال عدم الالتزام بذلك يكون للوزارة الحق في مساءلة المخالف قانونيا.

٭ يجب استخراج التراخيص اللازمة لتركيب الشواحن الكهربائية وفقا للنظم المتبعة.



٭ يمنع استخدام الشاحن الكهربائي لأغراض تجارية بدون ترخيص من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووفق الضوابط التي ستوضع لذلك وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة مع مراعاة عدم السماح بإعادة بيع الكهرباء المقدمة بالسعر المدعوم.



٭ لا يسمح بتركيب الشواحن الكهربائية في المرحلة الأولى من الاستراتيجية في الحيازات الزراعية أو الاسطبلات أو غيرها من المواقع التي لم يرد ذكرها في القرار الوزاري.