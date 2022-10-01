صرح اللواء كاظم بوهان، مدير عام الدفاع المدني العراقي، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 13 مدنيا من تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى تجاري بشكل مفاجئ وسط بغداد.



وقال بوهان، في تصريح صحافي، إن نحو 18 مدنيا كانوا داخل المبنى لحظة انهياره، وتم إنقاذ 13 منهم، فيما تتواصل عملية البحث عن مزيد من الناجين.



وأضاف أن المبنى كان من أربعة طوابق، وقد انهار بشكل كامل.



وقال العميد جودت عبدالرحمن، مدير إعلام الدفاع المدني العراقي، إنه لا يوجد ضحايا حتى الآن، ولم يتم تحديد ملابسات الحادث بعد.

وتحدثت وسائل إعلام عراقية عن وفاة شخصين اثنين إثر انهيار المبنى.