أدى انفجار في مهرجان علمي في شمال شرق إسبانيا إلى إصابة 18 شخصا، بعضهم إصابتهم خطيرة، من بينهم 10 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 و13 عاما.

وذكرت وسائل إعلام اليوم السبت، نقلا عن السلطات والمتحدثين باسم المستشفى أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة، خلال استعراض لتجربة في دار الثقافة، في مدينة "جيرونا" في منطقة "كتالونيا"، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شرق برشلونة.

وذكرالمتحدثون باسم المستشفى والسلطات أنه خلال تجربة في المهرجان، نظمتها جامعة "جيرونا"، انفجرت حاوية من النتروجين السائل، أمام جمهور ضم ما بين 200 و300 شخص، معظمهم أسر. وهؤلاء المتضررون لم يعانوا من حروق. غير أن معظمهم أصيبوا جراء أجزاء من العبوة المعدنية المنفجرة.

وأصيب فتاة5/ سنوات/ بجروح شديدة . وتتلقى الآن العلاج في المستشفى في جيرونا إلى جانب أربعة آخرين تعرضوا لإصابات خطيرة- وهما طفلان آخران10/ سنوات/ و12/ عاما/، وامرأة 47/ عاما/ ورجل31/ عاما.

وذكرت التقارير أن الأشخاص المصابين الباقين الـ13، خرجوا من المستشفى في الفترة الممتدة بين مساء أمس الجمعة واليوم السبت.