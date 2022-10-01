أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ عودة الاجتماعات الوزارية لدول تحالف (أوبك +) حضوريا بدلا من الفيديو كونفرانس اعتبارا من اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت المنظمة - أن الاجتماع الخامس والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك سوف يعقد بالحضور الشخصي في مقر المنظمة في فيينا.

ولفت البيان إلى تطلع الأمانة العامة لمنظمة أوبك إلى الترحيب بجميع الوفود الوزارية مرة أخرى في فيينا حيث ستكون الاجتماعات المقبلة أول اجتماعات وزارية بالحضور الشخصي منذ مارس 2020.