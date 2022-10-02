«الإطفاء» تقيم دورتي «مشغل آلية» و«مكافحة» لخريجي الثانوية والصف التاسع والتقديم اليوم



محمد الجلاهمة



أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد قرارا بتفويض وكيل شؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس بالتوقيع على معاملات استيراد وشراء الأسلحة.

من جهة أخرى، تتجه وزارة الداخلية إلى تنظيم دورة لترقية ضباط صف إلى رتبة ملازم من حملة المؤهلات الجامعية ودورة وكيل أول ضابط لحملة الثانوية عبر دورتين على ان يتم ذلك عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة خلال الفترة من 9/10/2022 حتى 23/10/2022.



وعلى صعيد آخر، أعلنت قوة الإطفاء العام عن فتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق بدورات قوة الإطفاء الفصل التدريبي الثاني للعام 2022 - 2023 لحملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها (دورة رقيب مشغل آلية إطفاء) ولحملة شهادة الصف التاسع وما يعادلها (دورة وكيل عريف مكافحة) اعتبارا من اليوم الأحد الساعة 8 صباحا حتى يوم الخميس الموافق 13 الجاري.



ومن أبزر الاشتراطات، ضرورة التسجيل بالخدمة الوطنية العسكرية وإحضار شهادة لمن يهمه الأمر من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية.



وبالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج الكويت تقديم تسلسل دراسي من بلد واحد للشهادة الدراسية المطلوبة معتمدة من الجهات المعنية بالدولة (ويستثنى من ذلك ابناء الديبلوماسيين الكويتيين او الملحقين العسكريين في سفارات الكويت بالخارج بشرط تقديم ما يثبت ذلك) على ان تطبق القرعة العلنية حال زيادة العدد المطلوب للدورة.