عبدالله قنيص



أحبط رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العميد محمد قبازرد ضخ 25 كيلو حشيش داخل السوق المحلي وذلك بضبط مواطنين، وجاء ضبط المتهمين بعد كمين محكم وتنسيق بين المكافحة والنيابة العامة، اذ زود قطاع المكافحة النيابة بالمعلومات المتوافرة وخطة لشراء صفقة من احد المتهمين والتي اعطت إذنا بالضبط وبذلك ضبط كل من ارتبط بهذه الصفقة الى جانب تفتيش منزل المتهم وشركائه.



واستنادا الى مصدر امني، فقد وردت معلومات الى رجال المكافحة عن مواطن يحاول تصريف كمية من المواد المخدرة، وعليه تم ارسال مصدر لشراء كيلو من مخدر الحشيش بمنطقة الشويخ، ولدى قيام المتهم بتسليم المخدرات ألقي القبض عليه بعد إطلاعه على اذن النيابة، وعقب مقاومة ايضا، وتم الانتقال الى سكنه في الرميثية حيث تم العثور على نحو 24 كيلو من الحشيش وعدد 2 ميزان حساس، وبسؤاله عن مصدر السموم أبلغ عن مواطن آخر جرى ضبطه داخل مسكنه في منطقة الرميثية أيضا، حيث اعترف المتهم الثاني انه زود الأول بالمخدرات وانهما يتاجران بهذه السموم.



هذا، وتم تحويل المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.