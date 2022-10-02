احتشد طلاب في جامعات بجميع أنحاء إيران امس، ووردت معلومات عن إضرابات في‭ ‬المنطقة الكردية في البلاد مع دخول المظاهرات التي اندلعت بسبب وفاة الشابة مهسا اميني أثناء احتجاز الشرطة لها بسبب «ارتدائها ملابس غير محتشمة» أسبوعها الثالث.



وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعات في العديد من الجامعات امس، ومنها في جامعات بالعاصمة طهران، حيث طالب بعض الطلبة بالإفراج عن زملاء لهم جرى احتجازهم في احتجاجات سابقة.



وقال حساب «تصوير 1500» على تويتر، والذي يحظى بعدد كبير من المتابعين، إن السلطات احتجزت العشرات من طلاب جامعة طهران خلال مظاهرة امس. وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن بعض المحتجين اعتقلوا في ساحة قرب جامعة طهران.



ونشر الحساب أيضا ما قال إنه مقطع مصور تم التقاطه عند أبواب جامعة أصفهان، سمع خلاله إطلاق نار.



الى ذلك، قال الحرس الثوري في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية إن أربعة من أفراد قواته وميليشيا الباسيج المتطوعة قتلوا أمس الأول في هجمات في زاهدان، عاصمة إقليم سستان وبلوخستان الواقع في جنوب شرق البلاد.



وذكرت وكالة أنباء شبه رسمية أن عضوا في البرلمان من زاهدان قال إن الأمن عاد إلى المدينة امس.



وأضربت المتاجر والشركات في 20 مدينة وبلدة في شمال غرب البلاد امس، احتجاجا على الهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني على أحزاب المعارضة الكردية المسلحة المتمركزة في العراق، حسبما أفادت منظمة هنجاو الكردية الحقوقية.



وتضامنا مع حركة الاحتجاج في إيران التي أشعلتها وفاة أميني، انطلقت مسيرات امس في عدة مدن حول العالم، ففي روما، سار نحو ألف شخص على قرع الطبول. ونقلت وكالة الصحافة الإيطالية (AGI) عن سيمونا فيولا زعيمة حزب الوسط الصغير «+أوروبا» قولها أثناء مشاركتها في المسيرة «نطالب بالعدالة لمهسا أميني وجميع ضحايا العنف الوحشي والأعمى للسلطات، فضلا عن حرية الاختيار لأخواتنا الإيرانيات».



وفي طوكيو، رفع المتظاهرون صورة مهسا أميني ولافتات كتب عليها «لن نتوقف» إضافة إلى صور لنساء يحرقن حجابهن ويقصصن شعرهن.