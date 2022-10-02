هنأت جمعية المهندسين أعضاء مجلس الأمة الحائزين ثقة أبناء الشعب، متمنية لهم التوفيق والسداد لخدمة الكويت وأبنائها، موجهة الشكر والثناء لكل الجهات الحكومية التي وفرت السبل لنجاح العملية الانتخابية.

وقال أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي: نعبر عن فخرنا واعتزازنا بنجاح العرس الديموقراطية وبطله الشعب الكويتي الذي لبى نداء القيادة السياسية للمشاركة واختيار الأصلح والأفضل، معربا عن الأمل في أن نشهد خلال الفترة المقبلة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم وتعزيز مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد التي بدأتها الحكومة.

وأضاف العتيبي: نأمل من النواب أن يضعوا نصب أعينهم حل كل المشاكل التي تعوق ازدهار وتقدم الكويت، لافتا الى مشاكل التوظيف والارتقاء بالخدمات الصحية وتطوير التعليم ودعم الشباب الكويتي عموما والمهندسين بشكل خاص لتعزيز دورهم التنموي.

وتابع: وإذ نعبر عن فخرنا بنجاح العرس الديموقراطي الكبير ودعم القيادة السياسية لخيارات أبناء الكويت، فإننا نأمل من ممثلي الشعب في المجلس أن ينظروا بعين الجد ليتولى الشباب الكويتي قيادة المستقبل وتنفيذ برامج الدولة التنموية فبسواعد الأبناء تبنى الأوطان.