أطلقت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات «جيلي أوتو» في الكويت، سيارة «جيلي إمجراند» الجديدة كليا، وهي أحدث سيارة سيدان لشركة «جيلي» الشرق الأوسط، وهو طراز موجه للعملاء من محبي سيارات السيدان من الفئة B.



وتعليقا على الإقبال الكبير على العلامة التجارية ونجاحها التجاري المتميز في الكويت، قال حمد طالب العنجري، مدير عام «جيلي» الكويت: تشكل «إمجراند» الجديدة كليا الجيل الرابع من سلسلة طرازات «إمجراند» التي تم إطلاقها للمرة الأولى عام 2009.

وحرصت شركة «جيلي» مع طرح كل جيل على أن تكون «إمجراند» الأفضل في فئتها بحيث تتمتع بمزايا ومواصفات متقدمة. وقد شكلت «إمجراند» على مدى السنوات التسع الماضية سيارة السيدان الأكثر مبيعا في الصين حيث تجاوزت مبيعاتها الـ 3.5 ملايين وحدة عالميا.



وأضاف: تعد الكويت من أوائل الأسواق الخارجية التي تطرح فيها سيارة «إمجراند» الجديدة كليا وذلك بعد إطلاقها لأول مرة في الصين العام الماضي، مما يعكس النجاح اللافت الذي تحققه «جيلي» في الدولة.



ويتم تجميع «إمجراند» الجديدة كليا في مصنع «جيلي» الجديد في شانغ يانغ، وهو مصنع ذكي متطور يعتمد نهجا فريدا في التصنيع الذكي.

ترتكز السيارة على الهندسة التراكبية للفئة B التي تم تطويرها في مجموعة «جيلي أوتو»، وتستخدم هذه الهندسة أيضا في سيارة «كولراي» الرياضية متعددة الاستخدامات التي صممت لتتجاوز معايير السلامة لبرنامج NCAP حول العالم من فئة الخمس نجوم. ويمكن للمستخدمين التأكد من موثوقية السيارة ومتانتها بفضل اختبار الهندسة التراكبية للفئة B الذي تجاوز الـ 5 ملايين كيلومتر.



القوة



تم تجهيز «إمجراند» الجديدة كليا بمحرك جديد سعة 1.5 ليتر يعمل بالنظام المزدوج للتحكم المستمر في التوقيت المتباين للصمامات. يولد المحرك 103 أحصنة عند 5600 دورة في الدقيقة مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر.

ويمتاز المحرك أيضا بوزن خفيف بفضل بنيته المصنوعة من الألمنيوم بالكامل والتي تستخدم سلسلة توقيت لتسهيل الصيانة وإطالة مدة عمله. كذلك، زودت السيارة بناقل حركة بتغيير متواصل من 8 سرعات يوفر تسارعا معززا واستجابة فورية من دون تأثير على الأداء.



التصميم



تتميز «إمجراند» الجديدة كليا بأحدث تصميم لشبك Energy Pulse الأمامي من «جيلي» والذي تحيط به مصابيح LED الأمامية ومصابيح LED التي تعمل في النهار.

وتتمتع السيارة بميزة إضاءة المصابيح الأمامية بشكل أوتوماتيكي عند القيادة في الظلمة. وتتضمن المصابيح الخلفية 190 مصباح LED صغيرا وتتوافر «إمجراند» الجديدة كليا بستة ألوان هي الأزرق والأزرق الداكن والذهبي والرمادي والأحمر والأبيض.



السلامة والتكنولوجيا



بالإضافة إلى مزايا السلامة النشطة وغير النشطة مثل نظام المكابح المانعة للانغلاق ونظام توزيع قوة الفرملة إلكترونيا EBD، ونظام التحكم بالثبات، ونظام التحكم في الثبات على المنحدرات، والفرامل الكهربائية مع التثبيت التلقائي، والوسائد الهوائية الست، زودت «إمجراند» بثلاثة رادارات فائقة الصوت لتسهيل الرجوع إلى الخلف وبكاميرا خلفية بزاوية عريضة عالية الوضوح، إضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات ودرجة الحرارة في الوقت الفعلي، ونظام المراقبة الخلفي الذكي الخاص الذي يذكر السائق بضرورة التحقق من المقاعد الخلفية قبل الخروج من السيارة.



راحة ورحابة



صنعت المقاعد من الإسفنج عالي المرونة والجلد الخفيف الفاخر وتم تغليفها بكسوة جلدية صناعية صديقة للبيئة. كما تم تغليف عجلة القيادة بجلد يحافظ على برودتها حتى عند تعرض السيارة لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة.

وتصل سعة صندوق الأمتعة إلى 500 لتر ويمكن زيادتها من خلال إمكانية طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40.



أما عند مقعد السائق، فقد تم تزويد «إمجراند» بلوحة أدوات رقمية قياس 12.3 بوصة وتتميز بواجهة ثلاثية الأبعاد وبشاشة عالية الدقة.

وتتضمن الشاشة المركزية قياس 8 بوصات مزايا الترفيه وأدوات التحكم في وظائف السيارة مثل تغيير أوضاع القيادة بين الاقتصادي أو المريح أو الرياضي، وكذلك كشف فتحة السقف وإغلاقها، والتحكم الذكي بالمكيف.