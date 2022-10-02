القاهرة - خلود أبوالمجد



يستعد الفنان كريم قاسم لإطلاق فيلمه «حظك اليوم» في دور العرض السينمائية، حيث نشر مؤخرا على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الإعلان التشويقي للفيلم.



وصرح كريم قاسم عن الفيلم، قائلا: «انبسطت جدا لما اتفرجت على النسخة النهائية من فيلم «حظك اليوم»، الفيلم جميل والتجربة مختلفة، وأحداثه كلها بتدور في 24 ساعة، يعني فعلا مش هتلحق تاخد نفسك».



ويشارك كريم في بطولة الفيلم كل من: هدى المفتي، طه دسوقي، مراد مكرم، مروان يونس، فاتن واصل، وهو من إنتاج شركة «هاي ميديا» للمنتج إيهاب السرجاني، تأليف وإخراج أحمد البيلي، ومؤخرا عرض الفيلم في افتتاح مهرجان الأردن الدولي للأفلام.



وشارك كريم قاسم في مهرجان روتردام للفيلم العربي من خلال فيلم «خط في دائرة» للمخرج محسن عبدالغني، حيث نافس في المسابقة الرسمية للمهرجان، كما حصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي قصير من المهرجان القومي للسينما المصرية، وبجانب كريم يشارك في بطولة الفيلم: منى هلا، مسعد سالم، أحمد مصطفى، وهو من تأليف وإخراج محسن عبدالغني.