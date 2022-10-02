القاهرة - محمد صلاح



كشفت الفنانة نادية الجندي عن رغبتها في الزواج مرة أخرى، مشيرة إلى أنها لا تمانع الفكرة، وقالت: «الزواج والحب حقي في الحياة، وعايزة شخص يكون راجل بجد وأحس إنه قد المسؤولية وحنون أحس بالأمان معاه، ويكون صادق وخلوق».



وأضافت الجندي، في تصريحات لبرنامج «حبر سري»: «السن مش عائق لأن فيه مواصفات تانية أهم، وأنا في الزواج ست بيت جدا وزوجة مطيعة، لأني بفصل بين شخصيتي في التمثيل والحقيقة، وأنا إنسانة بسيطة، ولو فيه خطة للزواج أو قصة حب عمري ما هخبي وأنكر».



وحول رأيها في فنانات الجيل الجديد، أكدت الجندي أن لا أحد يستطيع منافستها او أخذ مكانتها، قائلة: «محدش أخد مكاني خلال الـ 20 سنة الماضية، مع إن فيه فنانات كويسين زي منى زكي وياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي وبحبهم، ولكن مكانة نادية الجندي محدش يقدر ياخدها، لأني كنت متميزة وعملت لنفسي مكانة كبيرة عند الجمهور ولا أقلد حد ومحدش بيقلدني».



وواصلت: «أنا اتحاربت كتير وما زلت بتحارب من فنانات إمكانياتهن محدودة ودي بتبقى غيرة، ومع ذلك عمري ما فكرت أؤذي أي زميلة، لأنني على أرض صلبة وجمهوري في ضهري مش محتاجة أعمل كده».