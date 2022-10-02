بيروت - عامر زين الدين



أبدى رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط ارتياحا الى «انطلاق المسار الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية»، داعيا «القوى السياسية والكتل النيابية لتكثيف الجهود من اجل الوصول الى اوسع تفاهم يؤول الى انجاز الاستحقاق الرئاسي وانتظام العملية الدستورية والدفع بمسيرة الاصلاح، ضمن الاطر المرسومة لتجاوز الأزمات التي ترهق اللبنانيين خصوصا منها الكهرباء والمياه والاستشفاء واستعادة اموال المودعين».



وأوضح جنبلاط «على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، ان تصويت الكتلة الاخير جاء انسجاما مع التوجهات التي عبرنا عنها خلال مرحلة الانتخابات النيابية، في اختيار رئيس يعيد الثقة للبنانيين والمجتمعين الدولي والعربي وخصوصا العلاقات اللبنانية -العربية لجهة عودتها الى سابق عهدها ومؤمنا باتفاق الطائف ومندرجاته، ويملك رؤية إصلاحية إنقاذية».



كما تناول جنبلاط قضايا تربوية وصحية، داعيا الى «اعطاء الحقوق لاساتذة التعليم الرسمي والاساتذة الجامعيين والمتقاعدين والمستعان بهم تسهيلا لإطلاق العمل الدراسي، وكذلك البحث عن سبل توفير ادوية الامراض السرطانية والمستعصية التي يحتاجها المرضى ويفتقدها السوق غالبا».