وقع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أمس عقد إعارة لأحد المباني التراثية التابعة له بحضور الأمين العام للمجلس بالتكليف د.عيسى الأنصاري ورئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي د.نبيل الفيلكاوي.



وقال د.عيسى الأنصاري: إن توقيع عقد الإعارة يأتي من منطلق حرص المجلس التام على دعم الأنشطة الفنية والثقافية، وتوطيد الشراكة بين المجلس والفرق الأهلية المعنية بالثقافة والفنون وذلك لدعم الإنتاج الفني والمسرحي الكويتي.



وتابع: ان فرقة المسرح الشعبي تعد من الفرق العريقة والرائدة في مجالها، والتي أعلن إشهارها عام 1957 وتهدف إلى الارتقاء بالحركة المسرحية الكويتية وتطويرها، والتأكيد على استقلالية العمل المسرحي في الكويت، مضيفا: من منطلق الحرص على تحقيق المنفعة والمصلحة المجتمعية ودعم الفن والثقافة، قام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بتخصيص أحد المباني التراثية التابعة له والكائنة في منطقة دسمان والمعروفة سابقا ببيوت المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح، على أن يكون مقرا لفرقة المسرح الشعبي، وذلك بموجب عقد إعارة لتمكينه من القيام بدوره وتحقيق أهدافه على أكمل وجه.



وأردف الأنصاري: احتوى العقد على عدة بنود أهمها: مدة الإعارة وشروطها، وحدود الانتفاع بالمبنى، وأن تتولى إدارة الشؤون المعمارية والهندسية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الإشراف على المبنى طوال فترة سريان العقد لما كان للمبنى من أهمية تراثية وتاريخية عالية يجب المحافظة عليها.