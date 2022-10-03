اختتمت بطولة البولينغ التي نظمها قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع نادي البولينغ الكويتي ضمن فعاليات «صيفكم بارد» والتي شملت البطولة جميع الفئات.



وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي: فئة الاحتياجات الخاصة (فئة الشباب) المركز الأول من نصيب عبدالناصر جراغ والثاني لناصر القطان والثالث لعيد العازمي، أما فئة البنات فكان المركز الأول من نصيب شيخة الهندي والثاني آيات الطليحي والثالث مها الخشتي، بينما فئة 10 إلى 17 سنة فكان المركز الأول من نصيب أحمد ضاري والثاني حسين الشمالي والثالث حمد الحملي، وبالنسبة لنتائج فئة 18 سنة فما فوق فقد توج بالمركز الأول عبدالعزيز العبيد والثاني عبدالرحمن الدعيج والثالث حسن الموسوي، وأخيرا نتائج فئة السيدات فالمركز الأول لجين لوي وي والثاني نفين واصل والثالث حكمة العبكل.