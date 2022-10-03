تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها على تعزيز وتطوير العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت.

هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء، مشيدا سموه بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية الحميمة التي تجمع الكويت وسلطنة عمان الشقيقة، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق لسلطنة عمان الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.