أمر أميري بقبول استقالة الحكومة وتكليفهم بتصريف العاجل لحين تشكيل الوزارة الجديدة

سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الذي رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة

ولي العهد تسلّم كتاب استقالة الحكومة من رئيس الوزراء وهنّأ رئيس نيجيريا بالعيد الوطني

صدور مرسوم بدعوة المجلس للانعقاد في 11 الجاري.. وقبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل

صدور مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 في 11 الجاري

"المعاشات" في حسابات المتقاعدين الخميس

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إنه ينتظر صدور الأمر الأميري بتسمية رئيس الوزراء غدا الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن القيادة السياسية تبدأ اليوم الإثنين المشاورات التقليدية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة مع رئيس مجلس الوزراء الحالي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ورؤساء مجالس الوزراء و«الأمة» السابقين، ومن ثم إعلان تسمية رئيس الوزراء وتكليفه بترشيح أسماء الوزراء ورفعها إلى القيادة السياسية.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة.

وصدر أمر أميري بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وصدر مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 في 11 أكتوبر الجاري.

من جانبها، أكدت مصادر خاصة لـ«الأنباء» أن هناك مطالبات شعبية مكثفة مدعومة بـ 10 أسباب على الأقل لإعادة تكليف سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، لما لوحظ في جولاته الميدانية من عفوية وعدم التصنع في التعامل مع المرؤوسين والمواطنين، ولقربه وتلمسه احتياجات ومطالب الكويتيين والعمل على حلها بمسطرة واحدة، ودعم إجراءات مكافحة الفساد وتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة، هذا إلى جانب الحرص على معالجة القضايا المتراكمة والتي منها أزمة الإسكان بمصداقية واضحة وحلول غير انشائية، والمتابعة والاستجابة الواضحة المتمثلة في سرعة إصدار القرارات لما يطرح من هموم ومطالبات ومقترحات، إلى جانب تميزه بالتنظيم والتمسك بالقانون والدستور نصا وروحا وواقعا، ومنح الوزراء صلاحيات واسعة في إطار القانون.

سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الذي رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إلى سموه حفظه الله كتاب استقالة الحكومة. كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح.

أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل



صدر أمر أميري بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة

"المعاشات" في حسابات المتقاعدين الخميس

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انه بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف سيتم إيداع المعاشات والأنصبة المستحقة في حسابات المتقاعدين والمستحقين يوم الخميس الموافق 2022/10/6.

صدور مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 في 11 اكتوبر الجاري

صدر مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 في 11 اكتوبر الجاري.

صدور مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 في 11 الجاري

أمر أميري بقبول استقالة الحكومة وتكليفهم بتصريف العاجل لحين تشكيل الوزارة الجديدة



جاءنا من الديوان الأميري أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء جاء فيه انه:

مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد استقبل بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد. الى ذلك، صدر مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

وقضى نص المرسوم بالتالي: مادة أولى: يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر صباح يوم الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.