نظم «التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني» مسيرة انطلقت من أمام تمثال المغترب الى تمثال الشهداء وسط بيروت تحت شعار «ما بدنا أضوية بدنا أدوية» بالتنسيق مع جمعية «بربارة نصار لمرضى السرطان»، استنكارا لفقدان الأدوية.



وأسف رئيس التجمع رائف رضا «لترك مرضى السرطان للقدر في غياب الأدوية»، محملا «وزارة الصحة المسؤولية، فالقانون الطبي يقر بالعلاقة السببية بين تطور حال المريض نحو الأسوأ الى الموت في حال لم يأخذ المريض علاجه الصحيح نتيجة فقدان الدواء، فيتحول المرض السرطاني المحصور الى الانتشار والموت السريع، وهذا له تبعات قانونية يتحملها المؤتمن على صحة الناس وهو وزير الصحة»، ودعاه الى «زيارة السفارات لطلب هبات ومساعدات، وإلى التنسيق مع وزير الخارجية لإرسال تعاميم الى السفارات اللبنانية في الخارج لطلب هبات أدوية للسرطان».



وسأل عن «التحقيق في سرقة الهبة الأميركية لمرضى السرطان والذي اختفى بعد أسبوعين من تسلمه من وزارة الصحة».