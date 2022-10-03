في الوقت الذي شهدت العديد من طرقات الكويت انسيابية ملحوظة، جاءت نتيجة جهود أمنية كبيرة وانتشار لافت للدوريات، شهدت طرقات أخرى ازدحامات محدودة خاصة في وقت الذروة، فيما قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بزيارة الى غرفة التحكم المركزي وغرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور لمتابعة الحركة المرورية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية، واستمع الى ايجاز عن نظام التحكم المركزي والمراقبة المرورية للاشارات الضوئية من خلال غرفة التحكم المركزي، ونظام المراقبة المرورية من خلال كاميرات المراقبة، ونظام العد المروري لحجم الحركة المرورية على الطرق والتقاطعات، كما استمع إلى آلية استقبال الشكاوى المرورية عن طريق هاتف شكاوى المرور وآلية التعامل معها، وحرص الخالد في بداية زيارته على نقل تحيات القيادة السياسية العليا للبلاد الى قيادات قطاع المرور وضباطه وأفراده.



ووجه الخالد بتنفيذ الاستعدادات المرورية الشاملة بكل حرص ودقة لحماية أبنائنا الطلبة والطالبات، والانتشار الواسع لدوريات المرور في كل الطرق الرئيسية والفرعية والتقاطعات لضبط كل من يحاول مخالفة قواعد وقوانين المرور والحد من الاختناقات المرورية، مؤكدا على ان هذه القضية من بين اهم أولويات الوزارة.



ووجه الشيخ طلال الخالد، خلال تواجده في غرفة العمليات، كلمة الى منتسبي الوزارة عبر اللاسلكي ثمن فيه جهود رجال الأمن، وقال في هذا الخصوص: عيالي اخواني، بارك الله فيكم وبارك في مجهوداتكم وبارك في ادائكم.. انجازاتكم على ارض الواقع مشرفة والعمل معاكم مفخرة.. العمل مع رجال الداخلية سواء في المرور او جميع اجهزة الوزارة عز وفخر، الله سبحانه حملكم مسؤولية ألا وهي الأمانة وانتم قد الأمانة حافظوا على بلدكم بالقانون.



يشار الى ان وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس والوكيل المساعد للمرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعدد من قيادات قطاع المرور والعمليات كانوا في مقدمة استقبال الوزير بمنطقة جنوب الصباحية.