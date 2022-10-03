تمكن رجال الجمارك بميناء الشويخ من إحباط ضخ نحو مليوني حبة مخدرة نوع لاريكا و«7474» بطل خمر إلى داخل البلاد عقب الاشتباه في حاوية بحجم 20 قدما قادمة من إحدى الدول الآسيوية وإخضاعـهــا للتفتـيــش والعثور على هذه الكميات من الحبوب والخمور.



وقال مصدر جمركي ان بيان الشحنة الواردة الى البلاد يفترض ان بداخلها أثاثا، وهذا بخلاف الحقيقة التي تمثلت في تهريب حبوب مخدرة وخمور.



هذا، وتوجه مدير عام الادارة العامة للجمارك سليمان الفهد للإشراف على حصر الكمية المضبوطة.



وثمن الفهد في تصريح لـ «الأنباء» جهود رجال الجمارك في حماية الكويت من تهريب الممنوعات، مشددا على ضرورة اليقظة والحرص والتصدي لكل المحمولات الرامية الى اغراق البلاد بهذه السموم، مؤكدا ان كل المنافذ الجمركية على اهبة الاستعداد للتعامل مع عمليات التهريب والالتزام بتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.



هذا، وشارك في عملية الحصر وفض الحاوية مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا صالح الحربي وتم إعداد محضر الضبط وتسليمه والمضبوطات لجهات الاختصاص.



وتحذر الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.