18 اتفاقية ومذكرة تفاهم تسيّر العلاقات بين البلدين وتغطي كل مجالات التعاون الثنائي

الكويت لديها مدرسة ديبلوماسية فريدة وسياستها المتزنة تلعب دوراً مهماً في دعم استقرار المنطقة

الكويت تدرس اعتماد 10 جامعات في جنوب أفريقيا في مجالات الهندسة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات

إمكانية كبيرة في تعزيز التعاون في قطاع الصحة والرعاية الطبية في ظل الإمكانات المتاحة في البلدين

نناقش مشروع اتفاق للتعاون في المجال الأكاديمي والبحث العلمي سيسهل عملية تبادل الطلاب

لجنة التعاون المشترك على المستوى الوزاري ستنطلق في جنوب أفريقيا مطلع العام المقبل

أجرى اللقاء: أسامة دياب

أكد سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى البلاد د.مانيليسي باولوس جينجي عمق وقوة ومتانة العلاقات الجنوب أفريقية - الكويتية والتي وصفها بالممتازة والتاريخية والتي بنيت على أسس صلبة من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل، لافتا إلى تطورها على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، وهذا ما يعطي لمستقبلها زخما كبيرا ومستقبلا مشرقا يصب في صالح الشعبين الصديقين. ولفت د.جينجي، في لقاء خاص لـ «الأنباء»، إلى أن البلدين تجمعهما رؤى مشتركة حيال العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ويتبادلان الدعم في المحافل الدولية، مشيرا إلى وجود 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم تسير العلاقات الثنائية بين جنوب أفريقيا والكويت وتشكل الإطار القانوني لها وتغطي كل مجالات التعاون الثنائي، كاشفا عن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ حوالي 163 مليون دولار في عام 2021، لافتا إلى أن لجنة التعاون المشترك على المستوى الوزاري بين البلدين ستعقد في جنوب أفريقيا في مطلع عام 2023. وأشاد د.جينجي بسياسة الكويت المتزنة وديبلوماسيتها الرائدة والتي تلعب دورا مهما في دعم استقرار وأمن المنطقة نظرا لدورها البارز في حل النزاعات وإحلال السلام إقليميا ودوليا، فإلى التفاصيل:



في البداية، كيف تقيمون العلاقات الثنائية بين الكويت وجنوب أفريقيا ماضيها وحاضرها وتطورها وآفاقها المستقبلية؟



٭ العلاقات الجنوب الأفريقية ـ الكويتية علاقات ممتازة وتاريخية حيث بنيت على أسس صلبة من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل، وهي علاقات ودية تتسم بالتطور الملحوظ على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، ما يعطي لمستقبلها زخما كبيرا ومستقبلا مشرقا يحفل بالمزيد من التعاون المشترك الذي يصب في صالح الشعبين الصديقين.



فعلى الصعيد السياسي تجمعنا رؤى مشتركة حيال العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ونتبادل الدعم في المحافل الدولية. وعلى الصعيد الاقتصادي، نجد أن التجارة والاستثمار من أبرز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، فضلا عن الدور البارز الذي تقوم به السياحة في التقريب بين البلدين وتعزيز التواصل الشعبي.



الاتفاقيات الثنائية



كم يبلغ عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسير العلاقات الثنائية بين الدولتين، وهل تعملون على اتفاقيات أو مذكرات تفاهم جديدة سيتم توقيعها في المستقبل القريب وفي أي مجالات؟



٭ هناك 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم تسير العلاقات الثنائية بين جنوب أفريقيا والكويت وتشكل الإطار القانوني لها وتغطي كل مجالات التعاون الثنائي. نعمل مع أصدقائنا الكويتيين على إطلاق اتفاقية لجنة التعاون المشترك (JCC) والتي تم توقيعها خلال زيارة وزير العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقي إلى الكويت في أبريل 2021، كما أنه لا تزال هناك بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي نتوقع أن يتم التوقيع عليها عند إطلاق اتفاقية لجنة التعاون المشترك، في مجالات الفنون والثقافة والمكتبات الوطنية في كلا البلدين.



كم يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإلى أي مدى تأثر هذا الرقم بالوضع الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا عالميا؟



٭ يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 163 مليون دولار في عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات الجنوب أفريقية إلى الكويت نحو 83 مليون دولار بينما بلغت وارداتها من الكويت نحو 80 مليون دولار، ويذكر أن الصادرات الجنوب أفريقية إلى الكويت قد زادت في عام 2021 مقارنة بإجمالي حجمها عام 2019.



تعاون أكاديمي



ماذا عن التعاون الأكاديمي بين البلدين وعدد الطلاب الكويتيين الذين يدرسون في جامعات جنوب أفريقيا؟



٭ نتفاوض حاليا مع الجانب الكويتي على مشروع اتفاق للتعاون في المجال الأكاديمي والبحث العلمي، وبمجرد إبرام هذا الاتفاق سينعكس إيجابا على عملية تبادل الطلاب بين البلدين وسيسهل من إجراءاتها. ومع ذلك، أكمل طالبان كويتيان مؤخرا دراستهما في تخصصات طب الأسنان والجراحة في جامعة ويسترن كيب وجامعة بريتوريا.



فجنوب أفريقيا لديها نظام تعليمي عالي الجودة وجامعات مشهود بكفاءتها عالميا، وجدير بالذكر أن جامعتي بريتوريا وويسترن كيب يقدمان الماجستير والدكتوراه في طب الأسنان وهما معتمدتان حاليا من قبل الكويت، كما تدرس الكويت اعتماد 10 جامعات أخرى في جنوب أفريقيا في مجالات الهندسة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والمجالات الإنسانية، وبصفة عامة أرى أن هذا المجال واعد جدا في التعاون الثنائي وسيعود بالنفع على البلدين الصديقين.



هل تعملون حاليا على ترتيب زيارات ثنائية رفيعة المستوى في كلا الاتجاهين؟



٭ بالفعل نعمل حاليا على التخطيط لانطلاق لجنة التعاون المشترك بين جنوب أفريقيا والكويت على المستوى الوزاري والتي ستعقد في جنوب أفريقيا في مطلع عام 2023.



ماذا عن التعاون في مجال الرعاية الطبية بين البلدين؟



٭ نرى إمكانية كبيرة في تعزيز التعاون في قطاع الصحة والرعاية الطبية في ظل الإمكانات المتاحة في البلدين الصديقين، ولذلك تبذل السفارة جهودا كبيرة لاستكشاف فرص التعاون في قطاع الرعاية الصحية والطبية.



كيف تصف الديبلوماسية الكويتية، وما تقييمك لتعاون زملائكم في وزارة الخارجية الكويتية؟



٭ الكويت لديها مدرسة ديبلوماسية فريدة وعريقة تؤمن بالحوار كوسيلة فعالة وآلية لا بديل عنها لحل النزاعات. أما الزملاء في وزارة الخارجية فيتمتعون بمستوى رفيع من المهنية ودرجة عالية من الاحترافية، وتتمتع سفارة جنوب أفريقيا بعلاقات عمل ممتازة مع المسؤولين في وزارة الخارجية ونلمس منهم كل التعاون المطلوب لتأدية دورها على أكمل وجه.



كيف تقيم الدور الذي تلعبه الكويت في حل النزاعات وإحلال السلام إقليميا ودوليا، إلى جانب دورها الإنساني؟



٭ الكويت أحد اللاعبين الأساسيين في دعم واستقرار المنطقة نظرا لدورها البارز في حل النزاعات وإحلال السلام إقليميا ودوليا، ونذكر على سبيل المثال دورها الرائد في حل الأزمة الخليجية وإعادة اللحمة لمجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى نجاحها في حل الأزمة اللبنانية في عام 2021.



وعلى الصعيد الإنساني تحتل الكويت مكانا بارزا بإسهاماتها السخية، وجهودها الإنسانية في إغاثة ومساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية والبشرية، وأثمر ذلك حصولها بجدارة على الاعتراف الأممي كمركز للعمل الإنساني وتسمية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، قائدا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة في عام 2014.



ما أبرز جهود السفارة لدعم وتعزيز التبادل الثقافي؟



٭ لدينا علاقات جيدة وتعاون وأنشطة مشتركة مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وقبل جائحة كورونا، استضافت السفارة بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب موسيقيين مشهورين من جنوب أفريقيا والذين يمثلون مجموعة من أشهر الفرق في جنوب أفريقيا مثل جو نينا ومجموعة فوسي ماهلاسيلا (التي مثلتها وأدتها السيدة زيدوا مابينا) وثانديسوا مازواي وبوبس محمد وأصدقائه، أماريوني، مكوي مروباتا وفرقته وووتر كيلرمان وفرقته.



كم يبلغ عدد أبناء الجالية الجنوب أفريقية في الكويت، وكيف تتواصل معهم؟



٭ هناك ما يقرب من 1000 مواطن جنوب أفريقي يقيمون في الكويت، وهي جالية صغيرة ولكنها مؤثرة ونوعية، ولدينا تواصل مستمر معهم من خلال رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي عند الضرورة.





