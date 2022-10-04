القاهرة - سامي عبدالفتاح



أخيراً وبعد طول انتظار من أندية الدوري الممتاز المصري، أعلنت رابطة الأندية بالتنسيق مع اتحاد الكرة إجراء قرعة الدوري يوم 10 أكتوبر المقبل استعدادا للدوري، الذي ينطلق بعد 6 أيام من إعلان القرعة، والتي ستكون مفتوحة وغير موجهة، كالسابق عندما كان يتم جدولة مواجهات الأهلي والزمالك في نهاية الدورين الأول والثاني.



وأعلن اتحاد الكرة المصري، في وقت سابق، بدء قيد اللاعبين في الأول من سبتمبر، ويسمح لكل ناد بقيد 30 لاعبا في قائمته، بينهم 5 لاعبين أجانب بحد أقصى، إضافة إلى 3 في قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل، كما منع الاتحاد انتقال المدربين بين الفرق، إذا كان انتهاء التعاقد مع ناديه من طرفه.



من جانب آخر، واستعدادا للموسم الجديد والارتباط الأفريقي حرص رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، قبل سفره للخارج في رحلة علاجية، على الاجتماع مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول ومساعده هارالد جامبيرلي، في حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بهدف الاطمئنان على فترة إعداد الفريق، وقبل خوض أولى المباريات في دوري الأبطال في ذهاب دور الـ 32 أمام الاتحاد المنستيري في تونس الأحد المقبل.



إلى ذلك، أشارت مصادر بنادي الزمالك، إلى وجود اتفاق مبدئي بين مجلس إدارة الزمالك ومسؤولي نادي فلامبو البوروندي، لإقامة مباراتي الذهاب والعودة بدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، في مصر، إلا أن الأمر لم يتأكد.