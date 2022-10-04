أكدت الحكومة في لومي أن رئيس المجلس العسكري المطاح به في بوركينا فاسو اللفتنانت كولونيل بول هنري سنداوغو داميبا فر إلى توغو بعد الانقلاب العسكري في بلاده.



وقال وزير التواصل والناطق باسم حكومة توغو أكودا أيوودان إن استضافة داميبا تعود إلى التزام هذا البلد «بالسلام في المنطقة الفرعية».



وكان داميبا قد وافق امس الاول على الاستقالة بعد يومين من التوتر الشديد تمثل خصوصا في تظاهرات مناهضة لفرنسا، بعدما انتشرت إشاعات على شبكات التواصل الاجتماعي عن منح فرنسا الحماية لداميبا.



في غضون ذلك، حثت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) شعب بوركينا فاسو على تسوية خلافاته من خلال الحوار.



وفي بيان، دعا أومارو سيسوكو إمبالو، الرئيس الحالي لتجمع إيكواس ورئيس غينيا بيساو، سلطات بوركينا فاسو إلى «احترام الالتزام الذي قطعته أمام المجموعة».



كما أعلن إمبالو أنه في إطار التزام مجموعة «إيكواس» بالسلام والاستقرار في بوركينا فاسو، سيتم إرسال وفد من المجموعة إلى بوركينا فاسو.