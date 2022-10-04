أكدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الـ117 اهمية تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس.



وذكرت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيان ان الاجتماع عقد في مدينة الرياض برئاسة وزير المالية السعودي رئيس الدورة الحالية محمد الجدعان وبحضور وزراء مالية دول مجلس التعاون وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف.



وأضافت ان اللجنة اطلعت على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية ولجنة السوق الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.



كما اطلع الاجتماع على ما تم بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024.



وترأست وكيل وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي وفد الكويت المشارك في الاجتماع.