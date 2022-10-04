افتتح مغني الراب كاني ويست الأحد عرض دار «بالنسياغا» الذي أقيم على أرض موحلة في فيلبينت، شمال باريس، على هامش اسبوع باريس للموضة وبعيدا عن بهرجة منصاته التقليدية.



وارتدى ويست، وهو صديق لمصمم «بالنسياغا» الجورجي ديمنا، سروالا جلديا وسترة سوداء متعددة الجيوب، وكان يعتمر قبعة تحت غطاء للرأس، وينتعل حذاءين رياضيين كبيرين. وكانت شريكة حياته السابقة وملهمة «بالنسياغا» كيم كارديشيان في مقدمة الحضور خلال العرض الذي أقيم في موقع هو عبارة عن ورشة، كانت تفوح فيه رائحة وحل قوية.



واسترعت الانتباه الاكسسوارات التي حملها العارضون الرجال، ومنها مثلا حمالات أطفال وحقائب يد ملونة وطفولية وأخرى كبيرة للتسوق وردية اللون وحقائب كتف مربعة بأكمام مدمجة، وهي من أبرز ما تضمنته تشكيلة ربيع سنة 2023 وصيفها.



أما العارضات، فلم يتوانين في السير على الأرض الموحلة بالأحذية ذات العالية، مرتديات فساتين ضيقة وردية أو بيضاء أو سوداء، وملابس براقة وشفافة، أو أثوابا فضية أو بطرحات.