أعلن معهد «كارولينسكا» في ستوكهولم منح جائزة نوبل في الطب هذا العام للسويدي سفانتي بابو، الباحث في مدينة لايبتسيج الألمانية، لدوره في تحديد تسلسل جينوم الإنسان وفي تأسيس علم الجينوم الإحاثي الذي يسعى من خلال درس الحمض النووي العائد لمتحجرات العصور القديمة إلى معرفة خصائص الجينات البشرية في غابر الأزمنة.



وبابو هو مدير وعضو علمي في معهد «ماكس بلانك» الألماني للأنثروبولوجيا التطورية، وهو أول باحث يقوم - من بين أمور أخرى - بوضع تسلسل لجينوم الإنسان.



وتمكن الباحث السويدي من تجاوز مشكلة تدهور نوعية الحمض النووي بمرور الوقت، إذ لم تبق من هذا الحمض العائد إلى آلاف السنين سوى بضعة آثار، وهي علاوة على ذلك ملوثة إلى حد كبير بالبكتيريا أو بآثار بشرية حديثة.



وقالت جمعية نوبل: «من خلال الكشف عن الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن أشباه البشر المنقرضة، فإن اكتشافاته توفر الأساس لاستكشاف ما يجعلنا بشرا متفردين».



ولد بابو في ستوكهولم عام 1955، ويعمل في معهد «ماكس بلانك» للأنثروبولوجيا التطورية في مدينة لايبتسيج الألمانية منذ.1999 وكان والده سونيه برغرستر حاز جائزة نوبل للطب في العام 1982.



وتمنح جوائز نوبل 10 ملايين كرونة سويدية (900 ألف دولار) لكل فئة.