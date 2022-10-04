عبدالعزيز المطيري



لاتزال المشاورات النيابية مستمرة لجهة تحديد مناصب هيئة مكتب مجلس الأمة وسط تجاذبات عدة مرهونة ببعض القناعات والتفاهمات التي لم تحسم الموقف حتى الآن.

مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» إن النواب لايزالون في طور المباحثات للاتفاق على المناصب، حيث شهدت الأيام الماضية عدة اجتماعات نيابية جانبية على مستوى الكتل والتيارات لتحديد مسار التصويت أو التزكيات إن وجدت، على ان تكون توزيعة المناصب مرضية لجميع الأطراف.

وأوضحت المصادر أن المشاورات النيابية توسعت لتصل الى عضوية اللجان وبالذات الرئيسية منها مثل المالية والتشريعية بالإضافة الى لجنة الميزانيات كونها تدخل في تركيبة مكتب المجلس، موضحة أن الأمور لاتزال معلقة حتى الآن دون التوصل الى اتفاق.

وأشارت المصادر ذاتها الى ان النواب يتداولون الآن ضرورة عقد الاجتماع التنسيقي بأسرع وقت ممكن حيث طرحوا إمكانية ترتيبه في ديوان النائب خالد العتيبي إلا أن القرار النهائي لم يتم التوصل إليه بعد.

وأمس، قال النائب د.مبارك الطشة إنه وكالعادة ومع كل تشكيل وزاري جديد يتم ادخال بعض الأسماء لهدف معين.

وأضاف: بناء على ذلك أنفي نفيا قاطعا قبول الدخول بالتشكيل الوزاري الجديد لأنني متمسك بالثقة الشعبية التي حظيت بها لتمثيلهم في البرلمان نائبا عن الأمة.