

بدعم كريم من الأمانة العامة للأوقاف قامت جمعية النجاة الخيرية وبالتنسيق والتعاون مع وزارتي الشؤون والخارجية بإصلاح وترميم مبنى سكن طلاب مدرسة الغازي خسرو بك، وذلك في دولة البوسنة والهرسك الصديقة.



وقال مدير عام جمعية النجاة الخيرية محمد الأنصاري في تصريح صحافي له: إن الجمعية تولي ملف التعليم أهمية خاصة داخل وخارج الكويت، وتجعله ضمن سلم الأولويات في أعمالها ومشاريعها، مبينا أن مشروع إصلاح وترميم سكن الطلاب بمدرسة الغازي خسرو بك يستفيد منه سنويا 120 طالب علم، حيث قامت النجاة الخيرية من خلال التعاون مع شركاء الميدان من الجمعيات الرسمية المعتمدة في وزارة الشؤون والخارجية بتنفيذ المشروع بصورة احترافية راقية تليق بمكانة ودور الكويت كعاصمة للعمل الإنساني.



وتابع: من خلال هذا المشروع نوفر للطلاب المغتربين القادمين من القرى البعيدة الإقامة الجيدة والحياة الكريمة والتي تساعدهم على التحصيل الدراسي، وحول تكلفة المشروع، قال: تكلفة ترميم وإصلاح سكن الطلاب بمدرسة الغازي خسرو بك بلغت ٥٤٢٢٢ د.ك، وتمت بدعم الأمانة العامة للأوقاف.