شريف حمدي



سيطرت النزعة الشرائية خلال الربع الثالث من العام الحالي على تعاملات الاجانب بالأسهم القيادية المدرجة بالسوق الأول الذي يضم اكبر الشركات من حيث السيولة العالية والقيمة الرأسمالية، وذلك بهدف تعزيز الملكيات من خلال رفع النسب في اسهم 17 شركة من اصل 26 شركة مدرجة بالسوق الأول تشكل 65% من مكونات السوق، علما بأنه تم ايقاف سهم أهلي متحد البحرين عن التداول بتاريخ 18 اغسطس الماضي لإتمام عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي على المصرف البحريني.



وجاءت توجهات الأجانب ايجابية تجاه هذه النوعية من الأسهم، رغم جنوح السوق الكويتي للتراجع في مجمل اداء الربع الثالث مقارنة بالربعين الأول والثاني، وهو ما تجلى في تقليص مكاسب مؤشر السوق الأول من 8% بنهاية النصف الأول إلى 4% بنهاية الربع الثالث جراء عمليات بيع اتسمت بالعشوائية نظرا لحالة عدم اليقين التي سيطرت على اسواق المال العالمية في ظل تنامي المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي.



ووفقا لجدول التغير في الملكية الذي اعدته شركة كي آي سي للوساطة المالية، رصدت «الأنباء» تحركات الأجانب على اسهم السوق الأول خلال الربع الثالث وكانت كما يلي:



٭ جاء في الصدارة من حيث قيمة الملكيات سهم بنك الكويت الوطني بـ 1.74 مليار دينار بنسبة ملكية وصلت إلى 23.29%، بزيادة خلال الـ 3 اشهر الأخيرة بلغت 0.38%.



٭ تلاه سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بقيمة 1.3 مليار دينار من خلال رفع نسبة الملكية 0.31% ليصل الاجمالي إلى 11.72%.



٭ حل سهم زين بالمرتبة الثالثة بقيمة 347 مليون دينار بنسبة تملك 13.71% بعد زيادة الاجانب ملكيتهم بنسبة 0.37% خلال الـ 3 اشهر الماضية.



٭ رابعا، جاء سهم هيومن سوفت بقيمة 176.1 مليون دينار بنسبة تملك للأجانب 44.20% بزيادة 1.3% هي الأعلى خلال تعاملات الربع الثالث.



٭ بالمرتبة الخامسة، جاء سهم المباني بقيمة 161.9 مليون دينار بنسبة تملك للأجانب 15.11%، بعد رفع ملكياتهم بنسبة 0.41% خلال فترة الرصد.



٭ تقلصت ملكيات الأجانب في اسهم 9 شركات وبنوك تشكل 35% من مكونات السوق الأول تراوحت ما بين 0.03% وحتى 0.38% كما يظهر من الجدول المرفق.



ومن المتوقع ان يستمر الزخم الشرائي للأجانب على أسهم السوق الأول خلال الربع الأخير من العام الحالي في ظل توافر عوامل ايجابية عدة، ابرزها انعكاس ارتفاع اسعار النفط على اداء سوق الأسهم الكويتي بشكل عام، فضلا عن النتائج المالية الجيدة المحققة خلال النصف الأول وسط توقعات باستمرار نمو الارباح في الربع الثالث.



1.7 مليار دينار مكاسب «البورصة» في جلستين



حققت القيمة السوقية لبورصة الكويت مكاسب لافتة في آخر جلستين، حيث بلغت 1.7 مليار دينار، اذ ارتفعت في جلسة امس التي شهدت ارتفاعات قياسية بنحو 1.3 مليار دينار، وفي الجلسة التي سبقتها بلغت المكاسب السوقية نحو 400 مليون دينار، لتصل القيمة السوقية الاجمالية بنهاية جلسة امس إلى 45.97 مليار دينار.



وشهدت اسهم البورصة بشكل عام والمدرجة بالسوق الأول بوجه خاص زخما شرائيا كبيرا، تجلى من خلال ارتفاع المؤشر بنسبة 3.2% بزيادة 250.9 نقطة ليصل المؤشر إلى 8048 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.7% بإضافة 93 نقطة لمكاسب المؤشر ليصل إلى 5377 نقطة، ليرتفع بذلك المؤشر العام بنسبة 2.9% بمكاسب 204 نقاط ليصل إلى 7186 نقطة.



وقفزت السيولة امس 36% بمحصلة 77.6 مليون دينار ارتفاعا من 56.9 مليون دينار في جلسة اول من امس، تصدرها بيتك بـ 22.5 مليون دينار، تلاه اجيليتي بـ 10.4 ملايين دينار، ثم الوطني بـ 6.3 ملايين دينار، وصناعات بـ 4.4 ملايين دينار، اضافة إلى زين بـ 3.2 ملايين دينار، كما قفزت احجام التداول بنسبة 70% بكميات 295 مليون سهم ارتفاعا من 174 مليون سهم.



وعلى صعيد أداء أسواق الأسهم الخليجية، فقد عوضت القيمة السوقية للبورصات الخليجية جزءا من خسائرها منذ بداية أكتوبر الجاري، حيث ارتفع إجمالي القيمة السوقية لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 60.3 مليار دولار، لتعوض 41% من إجمالي خسائر القيمة السوقية التي تكبدتها خلال سبتمبر الماضي، والتي بلغت 144.6 مليار دولار.