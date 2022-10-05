الخالد يطالب بتكثيف واستمرار التعاون مع الجهات المعنية للتصدي لمحاولات التهريب حفاظاً على المجتمع



محمد الجلاهمة - سعود عبدالعزيز

بعد يومين من ضبط 2 مليون حبة لاريكا و٧٤٧٤ زجاجة خمر، ونحو اسبوعين من احباط محاولة لإغراق البلاد بمخدرات متنوعة وخمور مهربة في حاويات تقدر قيمتها بـ 3 ملايين دينار قادمة عبر ميناء الشويخ داخل حاويات، تمكن رجال مكافحة المخدرات يوم امس بالتنسيق مع رجال الجمارك من ضبط 23 ألف زجاجة خمر مهربة داخل حاوية في ميناء الشويخ قادمة من دولة آسيوية، وتقدر قيمة الخمور بمليون ونصف المليون دينار.



وقال مصدر امني إن القيمة السوقية لإجمالي المضبوطات من المخدرات والخمور التي ضبطت منذ 18 سبتمبر الماضي حتى امــس تصـــل الـــى قرابـــة 10 ملايين دينار.

وتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان الى ميناء الشويخ للاشراف على فض أحراز محاولة التهريب بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس ومدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد.



وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط حاوية بميناء الشويخ، قادمة من احدى الدول وتحتوي على كمية كبيرة من الخمور المتنوعة.



وبحسب البيان، فقد شدد الشيخ طلال الخالد على ضرورة تكثيف واستمرار التعاون مع الجهات المعنية للتصدي لجميع الأساليب في محاولات التهريب حفاظا على المجتمع، معربا عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجهودهم المخلصة في توجيه الضربات المتتالية ضد مروجي الممنوعات بكل قوة وحزم ولرجال الجمارك على تعاونها المستمر ومتابعتها المكثفة مع رجال وزارة الداخلية في ضبط عمليات محاولة التهريب عن طريق إدخالها إلى البلاد عبر المنافذ الجوية والبرية أو البحرية.



هذا، وحضر في الموقع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اللواء توحيد الكندري، ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد.