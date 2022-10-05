عبدالله قنيص - مبارك التنيب



ترأس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد الاجتماع الأول للجنة تنظيم وتأمين الشواطئ البحرية بحضور عدد من الوكلاء المساعدين في الجهات المعنية بالدولة، ووضع حلول من شأنها تقليل حوادث الغرق على الشواطئ الخطرة والشواطئ ذات الكثافة بعدد المرتادين، وأكد الفريق المكراد ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لحماية الأرواح مع أهمية تعاون المواطنين والمقيمين وتقيدهم في اشتراطات الأمن والسلامة.

وخلص الاجتماع إلى توصيات تم الاتفاق على مناقشتها خلال الاجتماع المقبل. وقال بيان صادر عن قوة الإطفاء إن اللجنة شكلت استنادا إلى قرار وزاري، وتنفيذا لرغبة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لجعل الشواطئ آمنة بعد وضع اشتراطات الأمن والسلامة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين من حوادث الغرق وفقا لمتطلبات قوة الإطفاء العام والجهات المعنية في الدولة.

وتم خلال الاجتماع عرض إحصائية قوة الإطفاء العام لحوادث الغرق ومواقع الشواطئ الخطرة والشواطئ ذات الكثافة بعدد المرتادين، وذلك للتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول للتقليل من هذه الحوادث المأساوية حفاظا على الأمن المجتمعي.