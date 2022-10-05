تسلم وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الكويت هانس كريستيان رودولف فرايهير فون ريبنيتس، وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح امس في ديوان عام وزارة الخارجية.



وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



وتسلم وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية السودان لدى الكويت عوض الكريم الريح بلة موسى، وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح امس في ديوان عام وزارة الخارجية.



وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.



إلى ذلك، استقبل وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في ديوان عام وزارة الخارجية سفير جمهورية الهند لدى الكويت سيبي جورج، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.



وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.