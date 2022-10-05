استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس على التوالي سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد.



كما أجرى سموه اتصالا هاتفيا مع سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك.



واستقبل سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد.



كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء.



وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.



إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.