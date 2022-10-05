كشف ‏مدير عام جمعية المنابر القرآنية بدر الفيلكاوي عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروعي صهاريج المياه التي توزع المياه النقية على النازحين والمتضررين من الجفاف في الصومال ومشروع السلال الغذائية .



وبين الفيلكاوي أن الجمعية حرصت على تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية بعد ان بلغ عدد النازحين والمتضررين من موجات الجفاف بالصومال مايزيد على سبعة ملايين نازح ومتضرر، مشيرا إلى ان الجمعية قامت بتوزيع 100 صهريج مياه كمرحلة أولى للمشروع بمنطقتي بيدوا وبنادر التابعتين للعاصمة مقديشو وجار العمل على تنفيذ المرحلة الثانية.



واوضح الفيلكاوي أن المشاريع الانسانية للجمعية بالصومال تتم بالتعاون مع مؤسسة زمزم الخيرية بهدف توفير المياه النقية للنازحين والمتضررين بجانب توزيع السلات الغذائية على الأسر الفقيرة والأيتام وأهل القرآن للتخفيف من معاناتهم ..



وقال الفيلكاوي: تكمن أهمية المشروع في كونه يخفف من معاناة أهلنا المحتاجين في الصومال ويوفر لهم الدعم الاجتماعي ويسهم كذلك في توفير الأمن الغذائي، بالاضافة الى إظهار معاني التكافل والتراحم بين المسلمين، وفتح باب الصدقة واكتساب الأجر أمام أهل الخير.



يذكر أن الجمعية نفذت عدة مشاريع خيرية هناك من بينها مشروع الأضاحي الذي وزعت فيه لحوم أكثر من 415 بقرة على أكثر من 4000 أسرة بها أكثر من 20 ألف شخص، كما قامت بتوفير افطار الصائم لأكثر من تسعة آلاف شخص طوال رمضان الفائت وافطار يوم عرفة الذي استفاد منه أكثر من ثلاثة آلاف مسلم هناك .



ودعا الفيلكاوي أهل الخير والإحسان إلى المبادرة بتوفير الدعم الانساني للأسر المسلمة التي ضربها الجفاف وأصيبت مناطقها بالتصحر والجدب مما اضطر عشرات الآلاف من الاسر الى النزوح من مناطقها طلبا للحصول على مقومات الحياة لها ولأبنائها .



وشكر الفيلكاوي كل من تفاعل مع المرحلة الأولى من المشاريع التي خففت عناء الآلاف من الأسر بعد توفير مصدر المياه وتوزيع السلال الغذائية عليهم .