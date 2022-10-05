أعلنت شركة التقنيات العالمية الصاعدة "إتكو" العُمانية عن انتهاء مرحلة دمج وتركيب أول قمر اصطناعي عُماني "مهمة أمان" مع المركبة الفضائية "لانشر ون" ليتم إطلاقه في المدار الأرضي المنخفض في مطار نيوكواي في كورنوال بالمملكة المتحدة.

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء ، تعد مرحلة الدمج والتركيب خطوة رئيسة مهمة إيذانا ببدء العدّ التنازلي للمهمة الفضائية الأولى لسلطنة عُمان التي ستحمل مسمى "مهمة أمان" وتنفذها شركة التقنيات العالمية الصاعدة "إتكو" العمانية، بشراكة دولية مع "سات ريف" البولندية المصنعة للأقمار الصناعية و"تواتارا" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وشركة "فيرجن أوربت" الأمريكية التي ستحمل القمر الاصطناعي على صاروخ الإطلاق الأحدث "لانشر ون".

وقاد فريق التكامل في شركة "فيرجن أوربت" المعنية بالإطلاق عملية دقيقة بدأت بالتنصيب والتمهيد لرافعات الإطلاق المعنية بتأمين رفع مركبة الإطلاق وإدماج القمر الاصطناعي ، متبوعًا باختبار أجهزة الفصل الأولية بمجرد إطلاق القمر الصناعي، وصولا إلى مرحلة موضعه القمر الاصطناعي على مداره الأرضي المعد مسبقا.

وتخللت هذه العملية سلسلة دقيقة من الفحوصات المتقدمة لكل أنظمة التشغيل والإطلاق والتعقب واستقبال البيانات بشكل متكامل وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا النوع المتقدم من المهمات الفضائية.

وأوضح عبد العزيز صادق الحاج جعفر الرئيس التنفيذي لشركة "إتكو" ، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية ، أن دمج القمر الاصطناعي يمثل علامة فارقة في خطة إرسال أول قمر صناعي عماني إلى الفضاء هذا العام ، مضيفا أن هذا الإنجاز يعد الأول لسلطنة عُمان والعمل جارٍ للوصول للمرحلة النهائية لإطلاق القمر إلى المدار الأرضي المنخفض.

وأكد جزيجورز زفولينسك الرئيس التنفيذي لشركة "سات ريف" أن عملية الدمج سارت كما كان مخطّطا لها وبنجاح تام، وتم تقليل جميع المخاطر مسبقًا خلال عملية التفقد الدقيقة التي جرت خلال الشهر الماضي، حيث تواجد فريق الدمج لشركة "فيرجن أوربت" في الموقع في مقر شركة "سات ريف" في بولندا لإجراء جولة تفصيلية لجميع خطوات الدمج المخطط لها.

ويمثل هذا الحدث خطوة أولى في "مهمة أمان" التي تهدف إلى إرسال أول وحدة قمرية عُمانية إلى الفضاء هذا العام وبمجرد استقرار القمر الاصطناعي في مداره سيباشر عملياته ببث والتقاط صور الأقمار الصناعية عالية الدقة وإرسالها للمحطة الأرضية الخاصة بشركة إتكو في سلطنة عُمان، لتحليلها رقميًّا باستخدام أنظمة التحليل الحاسوبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي طورتها "تواتارا" في شراكة إستراتيجية مع شركة "إتكو" بما يخدم المستفيدين في سلطنة عُمان والمنطقة ويعزز القيمة المحلية المضافة.