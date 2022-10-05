قال وزير التعليم العالي التونسي إن الدولة تسعى لسد النقص في المؤسسات الجامعية بعد هجرة ما يقارب ألفي استاذ جامعي إلى خارج البلاد، في ظاهرة تزداد تفاقما في تونس.

وأضاف الوزير منصف بوكثير في تصريحاته للصحافيين إن الوزارة قامت بانتداب 1100 استاذ جامعي على الرغم من الوضع الاقتصادي والمالي الصعب. وتشهد تونس توسعا في عمليات الهجرة لقطاعات تشمل الطب والهندسة والتخصصات التقنية بالخصوص، في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الأجور.

وتصاعدت هجرة الكفاءات عالية التكوين ومن بينهم الأساتذة للعمل في جامعات كندا ودول الخليج والدول الأوروبية. وقال بوكثير إن ألفي أستاذغادروا البلاد وهو عدد غير مؤثر. وأضاف الوزير إن التحاق الأساتذة التونسيين بالمؤسسات الجامعية في الدول المتقدمة دليل على جودة التعليم والتكوين في تونس. وبحسب المرصد الوطني التونسي للهجرة يبلغ عدد المغادرين لتونس سنويا نحو 36 ألف.