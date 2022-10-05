سرق لصوص 256 عبوة ورق مرحاض و 15 ألف منشفة للاستخدام مرة واحدة من محطة القطار الرئيسية بمدينة لوبيك شمالي ألمانيا.

لوبيك (ألمانيا) 4 تشرين الأول/ أكتوبر (د ب أ)- سرق لصوص 256 عبوة ورق مرحاض و 15 ألف منشفة للاستخدام مرة واحدة من محطة القطار الرئيسية بمدينة لوبيك شمالي ألمانيا.

وقالت الشرطة إنه تم اقتحام الحاويات التي كانت تحتوى على ورق المرحاض ولاحظ موظف في شركة تشغيل القطارات الألمانية "دويتشه بان" سرقة غير معتادة وأبلغ الشرطة، التي أطلقت تحقيقا وتطلب من الشهود تقديم شهاداتهم.

وأفادت تقرير الشرطة بأن اللصوص قد يكونوا حملوا مسروقاتهم في أكياس مهملات بلاستيكية كانت مخزنة في محطة القطار.