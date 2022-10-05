أظهرت بيانات اقتصادية تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية خلال أيلول/سبتمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، بفضل تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار النفط والمنتجات الزراعية.

ارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 6ر5% سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 7ر5% خلال آب/أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء الكوري.

في تموز/يوليو الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك بأسرع وتيرة منذ 24 عامًا تقريبًا بنسبة 3ر6%. ونمت أسعار أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 3ر0% شهريا وفقا للبيانات.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى استمرار معدل التضخم أعلى من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الكوري الجنوبي وهو 2% سنويا للشهر الثامن عشر على التوالي.

وقال إيو وون-سون، أحد كبار مسؤولي الإحصاء: "تقلص نمو (أسعار المستهلك) يأتي بسبب تباطؤ الزيادة في أسعار النفط والمنتجات الزراعية، مثل الخضروات والفواكه".

ومع ذلك، قال إيو إن كوريا الجنوبية بحاجة إلى مراقبة تأثير تراجع الإمدادات المحتمل من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على أسعار النفط العالمية.

كما أشار المسؤول إلى احتمال وصول التضخم إلى ذروته.

وفي آب/أغسطس الماضي، عدل البنك المركزي في كوريا الجنوبية توقعاته للتضخم لعام 2022 من 6ر4% سابقًا إلى 2ر5%، وهو أعلى توقع منذ تطبيق نظام التضخم المستهدف في عام 1998.