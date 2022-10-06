سعود عبدالعزيز



كلف محقق أحد مخافر محافظة الجهراء رجال مباحث المحافظة بضبط وإحضار مواطن اتهمه مواطن آخر بالنصب عليه، وذلك بعد رفض المدعى عليه التجاوب مع محاولات استدعائه للتحقيق.



وجاءت هذه الخطوات بعد قضية سجلت وحملت عنوان «نصب واحتيال» وبتصنيف جنح، وجاء فيها أن مواطنا من مواليد 1999 تقدم الى المخفر وذكر أنه كان يبحث عن مركبة، وخلال تصفحه مواقع التواصل وجد مركبة تناسبه وبسعر معقول، حيث تواصل مع صاحب المركبة وتم الاتفاق معه على جميع الإجراءات ودفع مبلغ 2600 دينار كمقدم على أن يسدد المبلغ المتبقي عقب إجراء التحويل، وأضاف: بعدما تسلم المتهم المبلغ ووقع على إيصال بالاستلام أغلق هاتفه النقال واكتفى برسالة قال فيها «المركبة ليست للبيع» ورفض الرد على السؤال الأهم ما مصير الأموال التي تسلمها مني؟