في بعض من اللي يشوش ويعمل تشويش على أساس الحكومة الجديدة أو النظام الجديد يتغير حنا نمشي نفس الوضع اللي يتطلب فيه متطلبات شعبنا

ولي العهد لصاحب السمو: «السمع والطاعة مني ومن الحكومة ومن الشعب والنواب»

«ستسمع ما يسرك من تعاون بين عيالك الوزراء وسمو رئيسهم وإخوانك النواب الذين اختارتهم الأمة»



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قبل ظهر امس بدار يمامة العامر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حيث أحاط سموه بالمشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة التي أجراها سموه مع كل من مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة السابق وأحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الأسبق وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء السابق ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وقد أثنى صاحب السمو الأمير على جهود سمو ولي العهد المقدرة، كما زوده بتوجيهات سموه السديدة والرشيدة، سائلا سموه المولى تعالى التوفيق للجميع لكل ما فيه خير ورفعة الوطن العزيز.



وأكد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الحرص على التمسك بالدستور والقانون وتلبية احتياجات الشعب.



جاء ذلك في كلمة لسموه لدى استقباله قبل ظهر امس بدار يمامة العامر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حيث أحاط سموه بالأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وفيما يلي نص الحوار:



سمو أمير البلاد: «نبي الإصلاح سموك تعرف حنا نصلح ما نبي نهدم وفي بعض من اللي يشوش ويعمل تشويش على أساس الحكومة الجديدة او النظام الجديد يتغير حنا مع الدستور ومع القانون ونمشي نفس الوضع اللي يتطلب فيه متطلبات شعبنا لازم نوفيه ونكمل عليه كل الطلبات اللي هم يعني يعانون منها لازم الحكومة تنفذه ان شاء الله... وانت على راسهم انك تقدر ايضا تلتقي مع اخوانك وتبحثون كل هذي المواضيع اللي تهم المواطن أنا يهمني المواطن وراحته لا يقول ان النظام الجديد الحين ما عملي شي... لا. أبي يعرف ان النظام الجديد جاء على اساس ينظم حال ويساعد كل محتاج من شعبه والاصلاح اللي يبي يقدمه لشعبه والله يوفق الجميع وإن شاء الله في لقاءاتك مع إخوانك الاعضاء تقدرون تبحثون هذه الاوضاع اللي يتطلبها الشعب ويعاني منها شوي.. أنكم توفرونها له هذا شي بسيط تحت امرتكم ان شاء الله فيكم البركة تقدرون تحملون كل واجب يمليه عليكم والله يوفق الجميع ان شاء الله لخدمة الوطن».



سمو ولي العهد: «السمع والطاعة ثم السمع والطاعة مني ومن الحكومة ومن شعبك الاصيل الوفي ومن اخواني الذين نجحوا نوابا عن الأمة في مجلس الأمة ما نقول الا السمع والطاعة».



سمو أمير البلاد: «بارك الله فيكم وان شاء الله التوفيق والصحة والله يوفقهم ان شاء الله في خدمة وطنهم».



سمو ولي العهد: «ستسمع ان شاء الله ما يسرك من تعاون بين عيالك الوزراء وسمو رئيسهم واخوانك وأبنائك أعضاء المجلس الذين اختارتهم الأمة وصلتهم أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة».



سمو أمير البلاد: «إن شاء الله»



سمو ولي العهد: «إن شاء الله يا طويل العمر انك تقوم بالسلامة والصحة والعافية وتلتقي واياهم وجها لوجه».



سمو أمير البلاد: «إن شاء الله»



سمو ولي العهد: «متى ما إن شاء الله تمت فحوصاتك يا طويل العمر».



وخلال استقبال صاحب السمو الأمير لسمو ولي العهد بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء قال سمو ولي العهد: «أنا أستأذن سموك سأوقع مرسوم ولدنا أحمد النواف برئاسة الحكومة الجديدة بعد إذن سموك التي عرضت على سموك وأخذت الموافقة منك فاليوم لا بد أنا أوقعه فأوقعه جدامك حتى أتحمل مسؤوليتي أمام الله وأمامك وأمام الشعب الوفي».



وكان قد صدر أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء.



أمرنا بالآتي



مادة أولى: يعين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه الى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في سطور



صدر أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة في ثاني حكومة يكلف سموه بتشكيلها.



وإليكم السيرة الذاتية لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء:



ولد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في الكويت عام 1956 وهو نجل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وحصل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على شهادة بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت وتدرج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول.



وشغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية ثم منصب الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب بالوزارة.



وعين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بعد تقاعده من وزارة الداخلية محافظا لمحافظة حولي وتقلد العديد من المناصب القيادية.



وفي نوفمبر 2020 صدر أمر أميري بتولي الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.



وفي مارس 2022 صدر أمر أميري بتعيين الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.



وفي 24 يوليو 2022 صدر أمر أميري بتعيين الفريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.



ورفع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الثاني من أكتوبر الجاري كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.