

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها سموه



عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر، مستذكرا سموه بكل فخر البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية بكل استبسال وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية، معربا سموه في الوقت ذاته عن الاعتزاز الكبير بامتزاج الدماء الكويتية والمصرية في الملحمة الخالدة معا مجسدة بذلك عمق



الروابط الأخوية بين الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار.