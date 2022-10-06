42 شهيداً كويتياً ارتقت أرواحهم للسماء في ساحات الشرف والفداء على أرض سيناء

تضحيات أبطالنا سطرت ملحمة عطاء وبرهنت على امتزاج دماء الشعبين الشقيقين في ساحة النضال

القاهرة - ناهد إمام



أكد سفير الكويت ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير غانم صقر الغانم أن الكويت حكومة وشعبا تشارك الشقيقة مصر فرحة انتصارات أكتوبر المجيدة وتحيي ذكرى هذا اليوم الخالد في تاريخ الأمة العربية بكل مظاهر الفخر والابتهاج.



ولفت الغانم إلى مشاركة الجيش الكويتي في ملحمة النصر العظيم في كلتا الجبهتين الشمالية والجنوبية من خلال «لواء الجهراء» في سورية ولواء اليرموك في مصر، وأبلت القوات الكويتية بلاء حسنا، أشاد به الجميع وشاركت كتفا بكتف مع أشقائها العرب من أجل استعادة العزة والكرامة والدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، مؤكدا أهمية التضامن العربي.



ولفت الغانم إلى أن 42 شهيدا كويتيا ارتقت أرواحهم للسماء في ساحات الشرف والفداء علي أرض سيناء وسطرت تضحياتهم ملحمة من العطاء وبرهنت على امتزاج دماء الشعبين الشقيقين في ساحة النضال، مشيرا إلى أن المشاركة الكويتية في المعركة جاءت مجسدة للحس العربي الأصيل المتجذر بين الكويتيين وإيمانا بضرورة بذل الغالي والنفيس لتحرير الأرض المسلوبة وإثبات قدرة الأمة العربية على استعادة حقوقها المشروعة مهما تطلبت من تضحيات وجهود.



وأضاف أن موقف الكويت لم يقتصر على المشاركة الميدانية في القتال بل قدمت مختلف صور الدعم العسكري للجبهتين المصرية والسورية، وقادت الجهود العربية والإسلامية لبلورة موقف سياسي صلب داعم للموقف العربي، فضلا عن دورها المشهود في معركة النفط والتي كانت لها أكبر الأثر على الدول المنحازة ضد الحقوق العربية، مستذكرا الموقف المبدئي والثابت لمصر الشقيقة سياسيا وعسكريا وشعبيا في الوقوف مع الحق الكويتي إبان الغزو العراقي الغاشم للكويت.



وعبر سفير الكويت عن خالص التهاني لمصر قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل عربي والتي تأتي هذا العام في ظل أجواء إيجابية من التعاون بين البلدين الشقيقين والرغبة المشتركة في تعزيز مسيرة العلاقات في سائر المجالات خاصة الاقتصادية إذ تتواكب مع زيارة وفد كبير من مجتمع الأعمال والمال في الكويت للقاهرة، والتي أسفرت عن تفاهمات حول عدد كبير من المشروعات التي تخدم الطرفين في قطاعات التصنيع والاستثمار والتجارة، وهو ما يؤكد أن تعاون البلدين لا يتوقف ويشهد نموا مستمرا مدعوما بإرادة ثابتة من القيادة الكويتية تدفع دائما باتجاه مزيد من التقارب والتطور على الأصعدة كافة.