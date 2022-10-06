أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي اليوم الخميس ارتفاع الإنتاج الصناعي للبلاد، للشهر الثاني على التوالي خلال آب/أغسطس الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر تموز/يوليو السابق عليه.

وارتفع الإنتاج الصناعي بواقع 1ر2% على أساس سنوي في آب/أغسطس الماضي، مقارنة بنمو نسبته 3ر7% في تموز/يوليو.

ويرجع ارتفاع الإنتاج الصناعي بصورة أساسية إلى نمو قطاع الكيماويات والأدوية، بنسبة 6ر25% مقارنة بالعام الماضي.

ونما قطاع الخدمات، باستثناء الخدمات المالية والتأمينية، بنسبة 6ر4% في آب/أغسطس الماضي، بعد زيادة 3ر4% في تموز/يوليو الماضي.

كما حقق قطاع البناء نموا بنسبة 6ر4% على أساس سنوي في آب/أغسطس الماضي، بعد تراجعه بنسبة 0ر4% في تموز/يوليو السابق عليه.

وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاء أن الطلبيات الصناعية تراجعت بنسبة 6ر0% على أساس سنوي في تموز/يوليو الماضي.

كما تراجع الطلب المحلي بنسبة 4ر7%، في حين ارتفع الطلب الأجنبي بنسبة 4ر4%.