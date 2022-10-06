اتسع العجز التجاري الخارجي لفنلندا بشكل ملحوظ في شهر آب/أغسطس بالمقارنة مع نفس التوقيت في العام الماضي، ونمت الواردات بقدر أسرع من الصادرات، بحسب ما أظهرته أرقام أولية عن إدارة الجمارك الفنلندية.

وارتفع العجز التجاري ليصل إلى 250ر1 مليار يورو (24ر1 مليار دولار) في شهر آب/أغسطس، مقابل 590 مليون يورو في نفس الشهر من العام الماضي.

كما ارتفعت الصادرات بنسبة 8ر28% على أساس سنوي في شهر آب/أغسطس، بينما ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع بكثير بلغت نسبتها 3ر37%.

وزادت الشحنات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1ر31% في تموز/يوليو، وارتفع حجم الواردات منها بنسبة 1ر29%. وزادت الصادرات إلى دول واقعة خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 7ر25% في آب/أغسطس، كما زادت الواردات من تلك الدول بنسبة 1ر48%.

وانخفضت الصادرات والواردات على أساس شهري بنسبة 4ر5% و0ر3% على التوالي.